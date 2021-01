UFFICIALE - Procida è la Capitale italiana della Cultura per l'anno 2022

Procida è la Capitale italiana della Cultura per l'anno 2022. La grande notizia per l'isola e per la Campania tutta è arrivata in mattinata, con la scelta fatta da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curion. La designazione si è svolta alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

Procida dunque batte le altre città candidate: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra.