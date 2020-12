Zona arancione, nuova protesta dei ristoratori sul lungomare di Napoli

Nuova protesta dei ristoratori napoletani questa mattina sul lungomare di Napoli, bloccata la via di snodo che porta verso pizza Vittoria. Già ieri sera i manifestanti avevano provocato uno stop al traffico, posizionando anche barriere di plastica, in quella stessa zona dalle 18 alle 23 per protestare contro la decisione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di lasciare la regione in zona arancione. Oggi sarebbe dovuto partire la zona gialla, con la possibilità da parte dei ristoratori di tornare a servire ai tavoli fino alle 18 e fino al 24 dicembre quando poi entrerà in vigore la zona rossa in tutta Italia. Ieri sera i ristoratori avevano chiesto un incontro con il prefetto, Marco Valentini.