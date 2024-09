Napoli Femminile a caccia di punti, domani a Cercola arriva il Sassuolo

Appuntamento domani alle ore 14:30 per la quarta giornata del campionato di Serie A Ebay: allo stadio Piccolo di Cercola arriva il Sassuolo.

Terza giornata di campionato e Napoli Femminile a caccia dei primi punti stagionali: domani - venerdì 20 settembre - alle 14:30 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola arriva il Sassuolo (ingresso gratuito).

Dopo la gara con l'Inter in cui le azzurre di mister Mango hanno dimostrato - almeno per 70 minuti - di poter dare filo da torcere anche alle big (è stato proprio il Napoli Femminile ad aprire le marcature con Banusic e sfiorare il 2-0 con Martinovic prima di subire la decisa rimonta nerazzurra), c'è gran voglia di lottare e far bene in uno dei duelli più aperti del campionato. Il Sassuolo delle ex Chmielinski e Gallazzi ha sfidato nelle prime due gare la Juventus (subendo un pesante 6-3) ma ha trovato un punto preziosissimo contro le campionesse d'Italia della Roma.

“In questo campionato sappiamo di giocarcela un po' come Davide contro Golia, ma venderemo cara la pelle perchè vogliamo restare in Serie A e continuare a rappresentare il Sud nella massima competizione." Napoletano d'origine e di cuore, mister Mango ha le idee chiare: "Abbiamo un gruppo di ragazze giovani e volenterose che si stanno impegnando tanto, aiutate da qualche elemento di grande esperienza. Lotteremo contro tutti e contro tutto.”

Appuntamento, dunque, alle 14.30 a Cercola per Napoli Femminile - Sassuolo.