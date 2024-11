Napoli Femminile, oggi alle 15 contro la Fiorentina al via il girone di ritorno

Al giro di boa, il Napoli Femminile guarda avanti e punta alla Lazio a +1; alle spalle Sassuolo e Sampdoria. Una prima fase di campionato che poteva portare qualcosa in più alla squadra allenata da mister Mango ma che ha comunque potuto far vedere una importante compattezza difensiva e un gruppo pronto a combattere fino alla fine del campionato per conquistare la salvezza. Ne è convinta Ginevra Moretti, pronta per la sfida di quest'oggi alle 15 contro la Fiorentina (stadio Piccolo di Cercola, ingresso gratuito): “Apriamo questa seconda parte del campionato con 5 punti e l’ottavo posto in classifica: c’è un po’ di rammarico perché potevamo portare a casa qualche punto in più ma allo stesso tempo questo bottino ci permette di poter continuare a lottare fino alla fine per puntare alla salvezza."

Le azzurre in questo momento sono a +1 sul Sassuolo e +2 sulla Sampdoria, con solo una lunghezza invece che le separa dalla Lazio: "La Fiorentina è una grande squadra e sta facendo un ottimo campionato: sarà una partita difficile sulla carta ma siamo una squadra che ha imparato a conoscersi e ha acquisito tanta consapevolezza. Vogliamo provare sempre più a tenere testa anche alle big e, perché no, provare a tirar loro qualche scherzo per portare a casa punti importanti. Scendiamo in campo per vincere ogni partita, poi si tireranno le somme."