0-0 al 45': il Napoli crea, non segna, poi resta (ingiustamente) in 10 per un abbaglio

Si va al riposo sullo 0-0, ma la gara è incredibilmente aperta. Dopo il dominio iniziale del Napoli, creando senza concretizzare, poi l'arbitro Aureliano ha punito col rosso una sbracciata di Osimhen, al massimo da giallo, lasciando gli azzurri in 10 (col VAR silente non smentendo l'arbitro per chiaro ed evidente errore). Da quel momento il Venezia ha preso coraggio, ma senza creare occasioni. Come se non bastasse, Spalletti ha perso anche Zielinski (sostituito da Elmas).