11 giocatori del Napoli convocati in nazionale: l’elenco completo con tutti gli impegni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Notizie
di Francesco Carbone
fonte sscnapoli.it

Questi i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per gli impegni internazionali:

Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: Moldova-Italia (13 novembre); Italia-Norvegia (16 novembre) - qualificazioni mondiali

Elmas: Macedonia-Lettonia (amichevole del 13 novembre); Galles-Macedonia (18 novembre) - qualificazioni mondiali

Hojlund: Danimarca-Bielorussia (15 novembre); Scozia-Danimarca (18 novembre) - qualificazioni mondiali

Lobotka: Slovacchia-Irlanda del Nord (14 novembre); Germania-Slovacchia (17 novembre) - qualificazioni mondiali

McTominay: Grecia-Scozia (15 novembre); Scozia-Danimarca (18 novembre) - qualificazioni mondiali

Noa Lang: Polonia-Olanda (14 novembre); Olanda-Lituania (17 novembre) - qualificazioni mondiali

Rrahmani: Slovenia-Kosovo (15 novembre); Kosovo-Svizzera (18 novembre) - qualificazioni mondiali

Anguissa: Camerun-Congo (13 novembre) - qualificazioni Coppa d'Africa

Olivera: Messico-Uruguay (16 novembre); Usa-Uruguay (19 novembre) - amichevoli