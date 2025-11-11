11 giocatori del Napoli convocati in nazionale: l’elenco completo con tutti gli impegni
Questi i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per gli impegni internazionali:
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: Moldova-Italia (13 novembre); Italia-Norvegia (16 novembre) - qualificazioni mondiali
Elmas: Macedonia-Lettonia (amichevole del 13 novembre); Galles-Macedonia (18 novembre) - qualificazioni mondiali
Hojlund: Danimarca-Bielorussia (15 novembre); Scozia-Danimarca (18 novembre) - qualificazioni mondiali
Lobotka: Slovacchia-Irlanda del Nord (14 novembre); Germania-Slovacchia (17 novembre) - qualificazioni mondiali
McTominay: Grecia-Scozia (15 novembre); Scozia-Danimarca (18 novembre) - qualificazioni mondiali
Noa Lang: Polonia-Olanda (14 novembre); Olanda-Lituania (17 novembre) - qualificazioni mondiali
Rrahmani: Slovenia-Kosovo (15 novembre); Kosovo-Svizzera (18 novembre) - qualificazioni mondiali
Anguissa: Camerun-Congo (13 novembre) - qualificazioni Coppa d'Africa
Olivera: Messico-Uruguay (16 novembre); Usa-Uruguay (19 novembre) - amichevoli
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro