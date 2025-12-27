Ufficiale

Un altro premio per McTominay: è il miglior giocatore scozzese dell'anno!
di Antonio Noto

Scott McTominay, alla sua prima stagione in Italia, non ha vinto solo lo Scudetto e la Supercoppa italiana con il Napoli, ha infatti portato a casa anche due importanti premi individuali: il titolo di Miglior Giocatore (MVP) della Serie A 2024/2025  e il premio per il Miglior Centrocampista della Serie A, assegnati al Gran Galà del Calcio AIC.

A conclusione dell'anno arriva un altro prestigioso riconoscimento per il centrocampista azzurro, premiato dalla Federazione della Scozia come il Miglior Giocatore scozzese dell'anno per il 2025.