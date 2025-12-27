Raduno natalizio UANM, presenti 30 Club Napoli! La fotogallery di Tuttonapoli
A Cava de' Tirreni si è tenuto il raduno natalizio dell'associazione UANM (Unione Azzurra Nel Mondo) a cui hanno preso parte circa 30 Club Napoli provenienti non solo da ogni parte della Campania, ma dell'Italia! Per citarne alcuni, dalla Sardegna il Club Napoli Cagliari, direttamente dalla Puglia il Club Napoli Brindisi o ancora dalla Lombardia il Club Napoli Brescia, senza tralasciare i locali da Castel San Giorgio o Sarno ad esempio, come testimoniano i nostri scatti.
Di seguito potete osservare l'ampia fotogallery della serata, ricordandovi lo spazio di partecipazione che solo Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli, riserva proprio alla UANM ed ai Club Napoli di tutto il mondo attraverso la trasmissione "Napoli nel mondo" a cura di Roberto Stanzione ed in onda ogni martedì, mercoledì e venerdì alle ore 17:00 (se vuoi unirti dall'estero o col tuo club scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net).
