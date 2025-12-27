Ufficiale

Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Cremona: il report del club

Oggi alle 18:20Notizie
di Antonio Noto

Alla vigilia di Cremonese-Napoli, match valido per la 17ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Zini di Cremona, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Meno uno a Cremonese-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match dello Zini, in programma domani alle 15:00. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico".