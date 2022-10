11 vittorie di fila: Napoli di Spalletti come quello di Bianchi, ma con una grande differenza

Il Napoli di Spalletti è ancora imbattuto in questa stagione, come solo il Psg

Il Napoli di Spalletti è ancora imbattuto in questa stagione, come solo il Psg. Con il successo in casa della Roma ha raccolto l’undicesimo successo consecutivo. 11 vittorie di fila erano arrivate solo nel 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. In quel caso però fu a cavallo tra due stagioni. Dunque, la formazione 2022/23 ha stabilito il primato per una singola stagione.