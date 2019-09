15 anni di ADL a Napoli, da Bari: "Un cammino vincente che in parte ora speriamo di fare anche noi"

Il 6 settembre 2004 nasceva ufficialmente la creatura di Aurelio De Laurentiis, che dalle ceneri della fallita Società Sportiva Calcio Napoli costituiva la Napoli Soccer. La squadra della famiglia De Laurentiis ripartì dalla Serie C, all'epoca grazie al "Lodo Petrucci", fallendo la promozione in Serie B al primo colpo, perdendo ai playoff contro l'Avellino. Dopo 15 anni di gestione, il Napoli è una realtà consolidata in Italia e che ha trovato anche la sua dimensione europea, scrive il sito Tuttobari, riferimento per i tifosi biancorossi: "Da un anno anche il Bari è sotto il controllo della famiglia De Laurentiis, che ha come obiettivo dichiarato il voler seguire le orme degli azzurri. Con le regole attuali è impossibile vedere nella massima serie contemporaneamente i 2 club, ma nel capoluogo pugliese tutti si augurano di ripetere, pure in minima parte, il cammino vincente di questi 15 anni napoletani".