A Castel Volturno ripartono le doppie sedute: il programma degli allenamenti

vedi letture

Dopo tre giorni di vacanze concesse per la sosta per le nazionali, ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno e così sarà per tutta la settimana. Il programma viene svelato dal Corriere del Mezzogiorno: "Il campionato si ferma ma il lavoro di Conte e del suo staff va avanti, oggi e domani ci sarà doppia seduta per il gruppo di giocatori che non sono andati in Nazionale.

Il programma poi si completa con una sola seduta nella giornata di sabato, mentre domenica e lunedì ci sarà riposo. Mancano undici giocatori in giro per il mondo ma è un periodo che può essere prezioso per far crescere Lukaku e Neres, lavorare sotto l’aspetto tattico nelle due fasi anche pensando all’ipotesi di fare qualche cambiamento nel sistema di gioco".