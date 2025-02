A segno anche in Coppa Italia, Simeone bestia nera della Lazio: il dato

Nella sfida contro la Lazio il Napoli dovrebbe schierarsi col 3-5-2. In attacco ci potrebbe essere l'esordio dal 1' della coppia inedita Lukaku-Raspadolri, ma dalla panchina Conte ha a disposizione una vera e propria "bestia nera" dei biancocelesti, Giovanni Simeone.

Il Cholito, infatti, ha segnato nove gol in carriera contro la Lazio, di cui un poker quando giocava per l'Hellas Verona. L'ultimo gol dell'attaccante argentino alla squadra di Baroni è stato segnato nell'ultima sfida all'Olimpico di Coppa Italia, persa dagli azzurri 3-1. "Ironia della sorte, è una delle squadre a cui papà Diego, il Cholo, è legatissimo. In Coppa, a dicembre, ne fece un altro. Insomma, quando vede Lazio Gio scalda i motori e spesso fa gol". A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.