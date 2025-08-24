Italia, anticipazione Mediaset sui convocati: torna Politano, Gattuso chiama 4 del Napoli

Matteo Politano dovrebbe tornare vestire l’azzurro della Nazionale italiana. Il ct Rino Gattuso, presente ieri a Reggio Emilia per osservare da vicino gli “azzurrabili” del Napoli nella prima giornata di campionato, secondo Mediaset ha deciso di convocare l’esterno offensivo per le prossime qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Politano, escluso dall’ex ct Spalletti, ha convinto con prestazioni brillanti sia in fase offensiva che difensiva, guadagnandosi la fiducia di Gattuso, che lo conosce bene dai tempi in azzurro a Napoli.

Nella lista dei convocati figurano anche Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Lucca, quest’ultimo pronto a ritagliarsi spazio anche in Nazionale dopo l’assenza di Lukaku, che lo agevolerà nel trovare minutaggio e responsabilità al Napoli. Non ci sarà invece Alessandro Buongiorno, costretto a rinunciare per via dei tempi di recupero post-intervento chirurgico.