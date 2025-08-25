Prima pagina Gazzetta dello Sport sulle strategie Milan: "Niente Boniface, ora c'è Harder"

vedi letture

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è tutta per la trattativa saltata tra Milan e Bayer Leverkusen per Victor Boniface. Dopo visite mediche supplementari, l’attaccante nigeriano non ha convinto la dirigenza rossonera e ha fatto ritorno in Germania. Ora il Milan ha una settimana di tempo per trovare il nuovo centravanti, con il nome di Rasmus Harder in cima alla lista: accordo già raggiunto con lo Sporting CP per circa 25 milioni di euro.

In campionato, la Juventus vince 2-0 in casa contro il Parma: a segno nella ripresa Jonathan David e Dusan Vlahovic, che festeggia sotto la curva e ribadisce la volontà di restare bianconero. Prestazione super per il Como, che sorprende la Lazio con un netto 2-0: protagonista Nico Paz, autore di un assist perfetto per il gol di Douvikas e di una splendida punizione che chiude il match.

Breve spazio dedicato al Napoli, col titolo: 'I fantastici 4', l'arma segreta di Conte in riferimento al centrocampo varato dal tecnico contro il Sassuolo nella prima di campionato,