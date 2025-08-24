"È mio figlio!", siparietto a DAZN tra Stramaccioni e Politano

Al termine di Sassuolo-Napoli c’è stato un momento leggero e divertente ai microfoni di DAZN tra l'attaccante del Napoli Matteo Politano e il commentatore tecnico Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore, che in passato ha avuto Politano tra i suoi ragazzi, ha scherzato con l’esterno azzurro dicendo: "È un figlio. Ormai però è un papà, io sono vecchio decrepito ormai (ride, ndr)".

Un simpatico siparietto che ha strappato sorrisi sia al calciatore che ai tifosi, a testimonianza del bel rapporto rimasto intatto negli anni tra Politano e Stramaccioni.