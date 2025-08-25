Prima pagina

Il Mattino: "Il timbro di Scott"

Il Mattino: "Il timbro di Scott"
Oggi alle 00:50Notizie
di Antonio Noto
"L'esordio show nel segno di McTominay e De Bruyne: Conte ha una squadra multitasking".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina a Scott McTominay che trascina il Napoli alla prima vittoria in campionato: "Il timbro di Scott. L'esordio show nel segno di McTominay e De Bruyne: Conte ha una squadra multitasking". Di seguito la prima pagina integrale.