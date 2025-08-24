Il Galatasaray cala il poker: gol di Osimhen e assist di Zaniolo
Il Galatasaray non lascia scampo al Kayserispor e conquista una vittoria larga e convincente: 4-0 nella terza giornata di Super Lig. Dopo una prima fase equilibrata, i giallorossi passano al 36’ con Elmali, che si ripete anche a inizio ripresa firmando la sua doppietta personale. Nella seconda parte di gara entrano anche Icardi e Zaniolo, ma a segnare è Victor Osimhen, l'ex centravani del Napoli chiude i conti all’86' con il gol del 3-0, servito proprio dall’ex romanista. In pieno recupero arriva anche il poker definitivo siglato da San.
Grazie a questo successo il Galatasaray sale in testa alla classifica, raggiungendo il Trabzonspor a punteggio pieno. La squadra di Trebisonda infatti ha superato di misura l’Antalyaspor grazie alla rete decisiva di Savic. Resta invece in difficoltà il Kayserispor, fermo a quota un punto in classifica e relegato al tredicesimo posto dopo tre giornate.
