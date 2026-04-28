Accostato al Napoli, Mancini campione nel terzo paese diverso: vinto titolo in Qatar
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(ANSA) - ROMA, 27 APR - Roberto Mancini conquista il titolo di campione del Qatar con l'Al Sadd grazie alla vittoria per 3-2 sull'Al Shamal, secondo in classifica e ora a -5. Il tecnico italiano e i suoi giocatori avevano già celebrato la conquista aritmetica del campionato due settimane fa, ma tutto si era riaperto dopo che la federazione qatariota aveva accolto un ricorso dell'Al Shamal per una irregolarità di formazione degli avversari nel corso di una gara persa. La vittoria a tavolino assegnato all'Al Shamal aveva rianimato le speranze dei rivali dell'Al Saad fino allo scontro diretto di oggi.
Per Mancini il Qatar è il terzo paese dove si laurea vincitore del titolo nazionale dopo quelli conquistati in Italia e Inghilterra. (ANSA).
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