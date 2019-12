Acquisti 2010-19, il Napoli spende quasi 10mln a calciatore: lo studio del CIES

Interessante studio del CIES che ha preso in considerazione i cinque campionati maggiori, con le squadre sempre presenti nella massima serie nel periodo tra il 2010 e il 2019.

FUORI DALLE TOP - In testa in quasi tutti gli indicatori meno "fortunati", tipo l'età media, le squadre della nostra Serie A non spendono molto se confrontate alle avversarie di Inghilterra e Spagna. Il Manchester United spende 32 milioni di euro a giocatore, con il PSG oltre i 30 e il Barcellona, che chiude il podio, con 24,5. Curiosi City e Real Madrid, solamente quinti e quarti, poi Chelsea, Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco e Atletico Madrid. La Juventus è quindi undicesima con 16,18 a giocatore, l'Inter quattordicesima e Milan quindicesimo con, rispettivamente, 13,36 e 12,83.

LE ITALIANE

Genoa 3,08 Fiorentina 4,11 Lazio 5,07 Napoli 9,53 Roma 9,60 Milan 12,83 Inter 13,36 Juventus 16,18