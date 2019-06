ADL e Chiavelli a Malta fino a domani per l'assemblea generale ECA

Si sta svolgendo a Malta la riunione dell'ECA per parlare della nuova riforma Champions League e tante altre cose. Per quanto riguarda il Napoli, sono presenti nell'isola al sud dell'Italia il presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. Anche domani i due dirigenti azzurri saranno impegnati, insieme agli altri club, in quest'assemblea generale. Lo riferisce la stessa SSC Napoli su Twitter.

