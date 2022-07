ADL in arrivo a Dimaro: vorrà affrontare i casi più spinosi

Completati ieri i test fisici a Castel Volturno, la squadra oggi partirà per Dimaro per il primo ritiro estivo (fino al 19 luglio)

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Completati ieri i test fisici a Castel Volturno, la squadra oggi partirà per Dimaro per il primo ritiro estivo (fino al 19 luglio). Nel pomeriggio volo per Verona e poi l'arrivo in bus in ritiro per ora di cena: per domani è fissato l'inizio delle attività subito con una doppia seduta d'allenamento. Il gruppo non è ancora al completo: alcuni nazionali arriveranno ad inizio della prossima settimana avendo terminato più tardi rispetto ai compagni, così come Aurelio De Laurentiis che nei prossimi giorni rientrerà da Los Angeles e farà tappa in Trentino come da tradizione. Sarà l'occasione per stare vicino ai calciatori e provare a sbrogliare i casi di mercato più spinosi dopo gli ultimi tentativi di rinnovo.

A Dimaro l'incontro Koulibaly-ADL

Il caso più urgente è quello di Kalidou Koulibaly, il capitano designato dopo l'addio di Insigne, leader tecnico e dello spogliatoio e per questo non a caso l'unico inamovibile di Luciano Spalletti. Il Napoli ha già respinto l'assalto della Juventus, ma spera di trovare uno spiraglio per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per non perdere a parametro zero uno dei difensori più forti d'Europa. Nei prossimi giorni arriverà il difensore, proprio insieme ad ADL, e si capirà la società fino a che cifre vorrà spingersi e se eventualmente valuterà quantomeno le offerte dall'estero.

Gli altri casi di mercato

Nelle stesse condizioni contrattuali di Koulibaly c'è Fabian, ma lo spagnolo non ha avuto offerte di rilievo ed ha già fatto sapere da tempo che non intende rinnovare, neanche per un solo anno con l'inserimento di una clausola bassa. Importante sarà la mediazione tra le parti per evitare che un giocatore centrale per Spalletti possa finire ai margini, ripetendo la situazione vissuta con Milik. Meret invece dovrebbe firmare il rinnovo, magari dopo un chiarimento con lo stesso tecnico. Poi saranno le offerte che arriveranno a dettare la strada, in particolare per Ounas, Politano, Petagna e Demme in uscita.