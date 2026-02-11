ADL in Commissione Antimafia: convocato domani insieme a Cairo e dg Atalanta

La Commissione Antimafia ha convocato i vertici di tre importanti club di Serie A per affrontare il tema delle possibili infiltrazioni criminali nel mondo del calcio. Domani, 12 febbraio, saranno ascoltati Aurelio De Laurentiis, Urbano Cairo e Umberto Marino, chiamati a rispondere alle domande del comitato parlamentare. L’audizione si inserisce in un ciclo di incontri già avviato nelle scorse settimane a Palazzo San Macuto, dove sono stati sentiti anche i rappresentanti di Inter, Juventus e Milan. In particolare, l’intervento di De Laurentiis è previsto per le ore 8:30, in una giornata che si preannuncia centrale per i lavori della Commissione.

Al termine delle audizioni, la Commissione elaborerà una Relazione conclusiva, come già avvenuto nel 2017, quando l’attenzione si concentrò sui rapporti tra club e tifo organizzato. In quell’occasione, alla quale partecipò anche De Laurentiis, emerse un quadro preoccupante caratterizzato da legami stretti tra criminalità organizzata, criminalità comune e frange violente delle tifoserie. Il documento evidenziava l’elevata presenza, all’interno di alcuni gruppi ultras, di soggetti con precedenti penali anche gravi e ricostruiva vicende che coinvolgevano diverse società di Serie A e B, tra cui Juventus, Napoli, Catania, Genoa, Lazio e Latina. In alcuni casi, si sottolineava come i gruppi organizzati fossero guidati o influenzati da ambienti criminali, arrivando a esercitare pressioni e forme di ricatto nei confronti delle società sportive.