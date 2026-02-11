Prima pagina

Il Mattino: "Accoppati"

Il Mattino: "Accoppati"
Oggi alle 01:40Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia dopo la sequenza dei calci di rigori col Como: "Accoppati. Serata amara al Maradona, azzurri sconfitti ai rigori dal Como, addio Coppa Italia". Di seguito la prima pagina integrale.