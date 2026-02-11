Tuttosport: "Eroe Butez, storico Como"

Prima pagina

di Arturo Minervini

"Eroe Butez, storico Como": così titola l'edizione odierna di Tuttosport che dedica spazio in prima pagina anche alla Coppa Italia, segnata dall’exploit del Como nei quarti di finale. I lariani hanno superato il Napoli ai calci di rigore, centrando una semifinale che mancava da oltre quarant’anni. Ora all’orizzonte c’è la sfida contro l’Inter: un altro ostacolo di prestigio per la squadra di Cesc Fabregas, che sogna di spingersi fino alla finalissima.