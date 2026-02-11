Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Como: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia, ai quarti di finale, contro il Como dopo la lotteria dei calci di rigore, al termine da una partita interpretata abbastanza bene dagli azzurri, penalizzati anche dalla mancata espulsione di Ramon. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Un altro gioiello di Vergara - Tre gol in altrettante competizioni diverse, in quattro partite. Questo è lo score di Antonio Vergara, che rimette in piedi la partita contro il Como. Hojlund lo lancia in profondità, lui ha due scelte: servire Giovane per il tap-in oppure chiudere la conclusione così come ha fatto. Freddo, lucido, nell'angolino e ancora una corsa sotto la curva.

Manca un rosso solare a Ramon - Un po' lo schema della partita è stato quello di lanciare Højlund il più possibile in profondità. Spesso il Napoli si è trovato in situazioni simili. Verso la fine del primo tempo in un'incursione del danese, viene steso da Ramon. Cartellino giallo, decisione confermata poi dal Var. E se per la direzione del calciatore, che magari si allarga e non è diretto totalmente verso la forte, si può lasciare spazio all'interpretazione, non c'è giustificazione che tenga per quello che accade nella ripresa. Sempre Højlund viene abbattuto da Ramon al limite dell'area di rigore. L'assistente di gara fischia soltanto il fallo, clamorosamente nessuna ammonizione. Fabregas fiuta il pericolo e lo sostituisce poco dopo. Sarebbero stati all'incirca 40' con un uomo in piú, episodio grave.

Debutto di Alisson - Il suo debutto sarebbe dovuto arrivare sabato sera contro il Genoa. Poi l'espulsione di Juan Jesus cambio i piani. Subentra intorno all'ora di gioco al posto di Mazzocchi. Mezz'ora abbondante, un po' timoroso e pochi elementi per dare un giudizio alla sua prestazione. Rimandato per valutazioni iniziali, ma di certo non lo è il suo coraggio a presentarsi sul dischetto e trasformare il rigore con sicurezza.

La lotteria dei rigori - Il Napoli era andato ai calci di rigore anche contro il Cagliari nel turno precedente. L'epilogo, però, ricorda più quello della stagione 2022/2023, con Luciano Spalletti in panchina. Non erano i quarti di finale, ma gli ottavi. Sul rigore decisivo per l'eliminazione in caso di errore si presenta Stanislav Lobotka. Oggi come allora il Napoli esce dopo un suo errore. Scelta del lato identica, esecuzione simile, soltanto che in quel caso il pallone andò fuori mentre questa volta respinto da Butez.

Quattordici partite alla fine - Non ci saranno più impegni settimanali. Il Napoli è fuori da tutto, con una Supercoppa in bacheca e da qui alla fine avrà a disposizione soltanto il campionato. Otto in casa, sei in trasferta. Obiettivo, quello minimo di inizio stagione: la qualificazione in Champions per poi puntellare la rosa, con la speranza di ridurre il margine di errori sul mercato ma anche per gli infortuni.