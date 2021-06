ADL valuta la promozione di Grava: possibile nuovo ruolo per il dirigente azzurro

Aurelio De Laurentiis vorrebbe potenziare il comparto dirigenziale del suo Napoli. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il presidente azzurro starebbe pensando a Gianluca Grava in una nuova posizione. Non più responsabile del settore giovanile, ma club manager, ossia la figura al centro tra la società e il gruppo squadra. La radio ufficiale specifica che per il momento rappresenta solo un'idea.