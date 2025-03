Al Maradona un dato fa riflettere: Conte vuole migliorarlo

C'è un dato relativo al Napoli che fa riflettere e che Conte vorrebbe migliorare in vista delle prossime partite. In casa la squadra azzurra segna poco. In trasferta numeri superiori da questo punto di vista. Lo fa notare la redazione di Sky Sport.

"La vittoria al Maradona manca dal 25 gennaio contro la Juve. Va migliorata la proiezione offensiva in casa: 1.4 rispetto agli 1.7 realizzati lontano dal Maradona. Insomma, migliorare queste percentuali e tornare alla vittoria nel primo dei tre scogli, sulla carta, da qui alla fine. Gli altri due in casa col Milan dopo la sosta e poi il Bologna in trasferta".