Al Napoli servono 7 vittorie: spunta una richiesta di Conte alla squadra

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Il Napoli resta alla finestra, pronto a sfruttare qualsiasi passo falso dell’Inter nella corsa al vertice. Ma avrà bisogno di 21 punti in 7 gare.

Il Napoli resta alla finestra, pronto a sfruttare qualsiasi passo falso dell’Inter nella corsa al vertice. Come riferisce Tuttosport, Antonio Conte ha tracciato una linea chiara: vincere tutte le ultime sette partite per arrivare a una striscia di 12 successi consecutivi e costringere i nerazzurri a non sbagliare.

“In silenzio e concentrati”, è questo lo spirito che accompagna la squadra verso la trasferta di Parma, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria di fila. Poi lo sguardo si sposterà su Como, dove l’Inter sarà impegnata in serata.

Se dovesse arrivare un passo falso, “la classifica racconterebbe di un +4 con sei giornate da vivere con il cuore in gola”. Una prospettiva che riaprirebbe scenari importanti, anche oltre l’obiettivo già vicino della qualificazione in Champions.