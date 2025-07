Prima pagina Tuttosport sul futuro del Cholito: "Simeone, sì al Toro"

vedi letture

Edizione speciale oggi per Tuttosport, che celebra i suoi 80 anni di storia

Edizione speciale oggi per Tuttosport, che celebra i suoi 80 anni di storia. Per l’occasione, il quotidiano torinese apre con un’intervista esclusiva a Giorgio Chiellini, protagonista del titolo di prima pagina: “Vi spiego la nuova Juve”. L’ex capitano bianconero, oggi dirigente, racconta il suo nuovo percorso professionale: “Sto crescendo come dirigente, lavoro bene con Comolli. Stiamo mettendo le basi per un altro ciclo vincente”.

Spazio infine anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Simeone, sì al Toro". Il Cholito gradisce, ma c'è pure l'Udinese sull'attaccante in uscita dal Napoli. Aboukhlal, che ha scelto il numero 7, subito in campo al Fila. Alle 18 il primo dei due test internazionali contro il Monaco. Nuovi contatti per Oristanio.