Prima pagina Il rinforzo arriva dalla Premier: i quattro nomi proposti da Cronache di Napoli

Oggi la prima pagina di Cronache di Napoli dedica ampio spazio al mercato del club partenopeo. Questo il titolo scelto: “Sterling, Grealish, Chiesa e Garnacho: poker di possibilità per l’attacco azzurro”.Sfumata la pista che portava a Dan Ndoye, il Napoli guarda direttamente alla Premier League per rinforzare le corsie offensive. Nel mirino quattro profili di primo livello che potrebbero dare nuova linfa al reparto avanzato di Antonio Conte.

Alternative più giovani e meno costose portano ai nomi di Kevin Schade (Brentford) e Christos Tzolis (Club Brugge, anche lui nel mirino del Bologna per il post Ndoye), anche se in questo caso la strategia sarebbe diversa, e rimodulerebbe probabilmente il budget. Più lontana invece, almeno per ora, l’ipotesi che porta ad Armand Laurienté del Sassuolo.