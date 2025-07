Federico Il, il rettore invita Conte a tenere una lezione all’Università

vedi letture

Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II di Napoli, ha rivolto un invito ufficiale al tecnico azzurro Antonio Conte durante la trasmissione televisiva ‘Ritiro di Mattina’, in onda su canale 9. L’invito è stato fatto in diretta, mentre si commentava la preparazione del Napoli in vista della prossima stagione, dopo il trasferimento della squadra da Dimaro a Castel di Sangro.​

“Invito ufficialmente Antonio Conte a tenere una lezione nella nostra Università”, ha dichiarato Matteo Lorito durante la trasmissione. L’occasione è nata mentre si discuteva del percorso del Napoli e della presenza del nuovo tecnico salentino. Il rettore ha colto il momento per proporre in diretta un incontro tra Conte e gli studenti dell’ateneo, sottolineando l’importanza di un confronto tra il mondo accademico e quello sportivo. L’invito a Conte e la nascita del club sono stati presentati come parte delle attività che l’ateneo intende promuovere per rafforzare il legame tra università, sport e territorio.

Inoltre nel corso della stessa puntata, il rettore Lorito ha annunciato la prossima creazione del primo club universitario d’Italia dedicato a una squadra di calcio. Secondo quanto dichiarato, un gruppo di studenti, insieme al rettore stesso, sarebbe al lavoro per fondare il Napoli Club Federico II. Lorito ha spiegato che l’iniziativa mira a coinvolgere la comunità universitaria nella passione per il calcio e per il Napoli, con lo slogan: “Dipingi di azzurro il tuo curriculum!”.