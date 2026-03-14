Alisson-Napoli, che impatto! Il brasiliano è subito a caccia di un record
Dopo i gol segnati all'esordio allo Stadio Diego Armando Maradona in Serie A contro la Roma e nell'ultima sfida casalinga vinta 2-1 contro il Torino, Alisson Santos potrebbe scrivere un’altra pagina di storia con la maglia del Napoli. L’attaccante azzurro, infatti, ha la possibilità di stabilire un primato particolare davanti al pubblico di Fuorigrotta.
Se dovesse andare a segno anche nella prossima gara interna, il brasiliano diventerebbe il primo giocatore nella storia del Napoli a realizzare un gol in ciascuna delle sue prime tre presenze casalinghe in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, introdotta a partire dalla stagione 1994/95. Un traguardo che confermerebbe il grande impatto avuto finora dal giocatore nel suo inizio di avventura in azzurro.
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