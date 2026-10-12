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Allegri in conferenza stampa: tra poco la diretta su Tuttonapoli

Allegri in conferenza stampa: tra poco la diretta su Tuttonapoli
Oggi alle 19:01Notizie
di Davide Baratto
Champions League, Massimiliano Allegri presenta Villarreal-Napoli in conferenza stampa: le sue parole in diretta su TuttoNapoli

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, interverrà in conferenza dall'Estadio de la Cerámica per rispondere alle domande della stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, valido per il secondo turno della fase campionato di Champions League. L'inizio è previsto alle ore 19:15, insieme al tecnico parlerà anche Rafa Marin: come di consueto potete seguire la diretta testuale qui su TuttoNapoli.net.