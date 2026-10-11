Lite con Pisacane, Spalletti: "Gli ho detto che giocano bene e sanno anche perdere tempo"

Spalletti dopo Cagliari-Juventus: “Grande prestazione, ma sono partite da vincere”. Poi la stoccata a Mina.

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari, valevole per la sesta giornata di Serie A e terminata 1-1.

Cosa è successo alla fine con Pisacane?

“Non è successo niente, ho detto a Pisacane che son bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo. Niente di particolare: tutto normale”.

La sensazione è che la Juventus abbia cominciato a riempire l'area da quando ha messo i due attaccanti.

“Nel primo tempo al 25' ho tirato McKennie a sinistra e c'era Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade. È una seconda punta e ha fatto la seconda punta, inoltre è il più forte dei nostri di testa. Kolo, uscendo dall'area, diventa più difficilmente marcabile. Bisogna soltanto avere la determinazione, di quelli che hanno la testa forte. Io mi gioco non il risultato di stasera, ma il finir bene una carriera perché ho 70 anni ormai. Non penso al risultato della partita, che poi ti manca, ma è stata fatta una grande prestazione. Giocando così, se ne vincono tante. Kolo ha fatto un gol, dentro quei momenti difficoltosi per noi. C'è solo da aumentare quella cosa lì, bisogna che faccia anche i complimenti oltre che essere un po' arrabbiato perché sono partite da vincere”.

Alla squadra manca il carattere che ha lei?

“Che c'entro io: dovrei riuscire a gestire le potenzialità della squadra. Si cerca poi di mettere qualcosa in più, ma son tutte cose normali”.

Mina?

“Come l'anno scorso, ci porta un po' in giro con i suoi comportamenti da giocatore forte. Bisogna essere tutelati su qualche atteggiamento, ma chi vince porta dalla sua più episodi. Vuoi andare a determinare la partita, non incontrarla se passa”.