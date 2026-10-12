ADL: "Mai avuto dubbi su Allegri, finalmente è tornato alla difesa a tre. Col Villarreal…"

​​​​​​Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli e del lavoro di Massimiliano Allegri.

​​​​​​Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli e del lavoro di Massimiliano Allegri. Il presidente azzurro, intervenuto a Roma in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al Coni, ha espresso piena fiducia nell'allenatore, soffermandosi anche sul recente cambio di modulo. Spazio, inoltre, alle aspettative per la sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma domani sera.

De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"

Queste le sue dichiarazioni: "Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".​