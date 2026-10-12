Allegri pensa a tre novità contro il Villarreal: ecco chi si candida a giocare dall’inizio
Massimiliano Allegri studia alcune modifiche alla formazione del Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal. Dopo il successo ottenuto sabato al Maradona contro il Frosinone, il tecnico azzurro potrebbe cambiare tre interpreti nell'undici iniziale, senza però modificare l'assetto tattico che ha dato risposte positive nell'ultima uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri sarebbe intenzionato a confermare il 3-4-2-1, puntando sulla continuità del sistema di gioco ma valutando alcuni avvicendamenti per affrontare l'impegno europeo.
Villarreal-Napoli, McTominay, Gilmour e Politano candidati a una maglia da titolare
Le principali novità potrebbero riguardare centrocampo e trequarti. Scott McTominay, utilizzato soltanto a gara in corso contro il Frosinone, è tra i candidati a partire dal primo minuto. Lo scozzese potrebbe dunque ritrovare una maglia da titolare in una partita particolarmente importante per il cammino europeo degli azzurri.
Possibile occasione anche per Billy Gilmour, che si candida a giocare accanto a Stanislav Lobotka nella zona centrale del campo. Un'altra soluzione riguarda Matteo Politano, entrato nei minuti conclusivi della sfida di campionato e ora in corsa per un posto nell'undici iniziale.
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