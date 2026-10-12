Podcast Lang-Neres, Annarumma: "Uno è fondamentale, all'altro manca qualcosa"

Annarumma analizza la crescita del Napoli dopo il successo sul Frosinone: "Senza idee e principi di gioco si fa fatica".

Giuseppe Annarumma, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Nel calcio servono sempre idee e principi di gioco. Se pensiamo alle squadre che sono passate alla storia, anche a quelle che non hanno vinto, sono quasi sempre formazioni che hanno espresso idee molto precise. Penso all'Olanda storica o, per fare un esempio più vicino a noi, al Napoli di Sarri. Quando ci sono delle idee e si riescono a metterle in pratica viene fuori qualcosa di bello, che può essere anche vincente. Senza principi si fa fatica, a meno di non avere undici fenomeni e affidarsi quasi esclusivamente alle individualità. Neres è fondamentale per il Napoli e lo è stato anche nella passata stagione. Non è un caso che il suo periodo migliore sia coinciso con uno dei momenti migliori della squadra, culminato anche con la vittoria della Supercoppa. A inizio stagione era apparso lontanissimo dalla condizione che conosciamo, mentre contro il Frosinone abbiamo rivisto un Neres molto più vicino alla sua versione migliore. Recuperarlo completamente sarebbe importantissimo anche per gli altri. Può aiutare De Bruyne e McTominay perché salta l'uomo, crea pericoli e soprattutto porta preoccupazioni alla difesa avversaria. Ritrovare un giocatore così è sicuramente una grandissima notizia".

Anche Lang ha dato segnali importanti, risultando il giocatore del Napoli con più conclusioni. Cosa gli manca per esprimere definitivamente tutto il suo potenziale?

"Secondo me il problema di Lang, se vogliamo definirlo così, riguarda soprattutto l'atteggiamento. Tecnicamente può dare tantissimo al Napoli e anche al campionato italiano, perché possiede colpi particolari. Contro il Frosinone ha disputato una buona partita, ma a volte continua a essere un po' lezioso e inconcludente. Se riuscisse ad aggiungere maggiore concretezza al suo stile di gioco potrebbe diventare, nel calcio italiano attuale, un giocatore devastante, esattamente come può esserlo Neres quando sta benissimo. Gli manca ancora qualcosina. Magari, come ha detto lui stesso, sentire maggiore fiducia da parte dell'allenatore rispetto a quanto accadeva con Conte può aiutarlo a tirare fuori qualcosa in più. Quelle dichiarazioni sull'ex tecnico non sono state felicissime e probabilmente poteva evitarle, però se per lui questo nuovo rapporto può fare la differenza allora può diventare un fattore. Contro il Frosinone è stato positivo, ma da Lang possiamo aspettarci ancora di più".

Adesso arriva il Villarreal in Champions: quanto pesa questa trasferta nel cammino europeo del Napoli?

"Il Napoli deve ricominciare a vincere in Europa per tanti motivi. Ci sono i punti per il ranking, ma soprattutto quelli necessari per questa prima fase della Champions. Non bisogna arrivare alla fine pensando che la trasferta in Azerbaijan possa risolvere tutto, perché potresti presentarti a quella partita con infortuni, necessità di turnover o altri problemi e ritrovarti con un peso psicologico enorme. Il Villarreal non deve essere sottovalutato. Ho visto la sua partita contro il Real Madrid: è una squadra tosta, sta facendo un buon campionato e possiede diversi giovani molto interessanti. Sono sicuro che Allegri conosca perfettamente i pericoli di questa sfida. Tra le trasferte che attendono il Napoli, escludendo quella in Azerbaijan, questa è però quella nella quale gli azzurri devono pensare maggiormente di poter vincere. Sono convinto che il Napoli possa giocarsela anche contro Porto e Manchester City, ma contro il Villarreal bisogna entrare in campo con l'idea di poter conquistare i tre punti".