"Commesso un errore su Allegri": così il tecnico ha stupito col Frosinone
Il Napoli convince contro il Frosinone, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per l'atteggiamento mostrato in campo. La formazione di Massimiliano Allegri ha offerto una prestazione positiva, sorprendendo anche chi si aspettava una squadra più prudente e fedele al blocco basso utilizzato nelle precedenti uscite. Il Corriere del Mezzogiorno analizza la vittoria degli azzurri, riconoscendo di aver sbagliato le previsioni sull'impostazione tattica scelta dall'allenatore.
Napoli-Frosinone, Allegri cambia atteggiamento: pressing e baricentro più alto
"Tutto merito dei tre gol fatti al Frosinone e di una prestazione oggettivamente buona. Ecco, buona. Non stratosferica. Ma prima, dobbiamo ammettere un errore. Nel prevedere come il Napoli si sarebbe atteggiato con i ciociari avevamo detto che Allegri non avrebbe rinunciato al blocco basso e al suo gioco mostrato finora".
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