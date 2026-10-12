Allegri cambia ancora? Sky: “Ipotesi 352! Di Lorenzo a sinistra e riposo per Lobotka”
Massimiliano Allegri continua a valutare le soluzioni per la formazione del Napoli che domani affronterà il Villarreal in Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico dovrebbe confermare la difesa a tre, ma potrebbe modificare il sistema di gioco rispetto alla vittoria contro il Frosinone. Una delle ipotesi porta infatti al 3-5-2, con Di Lorenzo utilizzato sulla corsia sinistra per concedere un turno di riposo a Spinazzola e Politano, pronto al rientro, schierato sulla fascia destra.
Lobotka può riposare: McTominay, Gilmour e De Bruyne in mediana
Possibili novità anche a centrocampo, dove Lobotka potrebbe rifiatare dopo i tanti minuti accumulati con la nazionale e con il Napoli. In caso di 3-5-2, Allegri potrebbe quindi affidarsi a una mediana composta da McTominay, Gilmour e De Bruyne. Cambierebbe di conseguenza anche l'assetto offensivo: Hojlund sarebbe il riferimento avanzato, con uno solo tra Neres e Lang al suo fianco. Le valutazioni sono ancora in corso, ma la strada sembra tracciata verso la conferma dei tre centrali con qualche rotazione negli altri reparti.
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