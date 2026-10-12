Rafa Marin in conferenza: "Sono più pronto. Occhio al Villarreal, sono veloci in attacco"
Rafa Marin, difensore del Napoli, interverrà in conferenza dall'Estadio de la Cerámica per rispondere alle domande della stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. L'inizio è previsto alle ore 19:15, insieme allo spagnolo - ex di turno - parlerà anche il tecnico Massimiliano Allegri: come di consueto potete seguire la diretta testuale qui su TuttoNapoli.net.
19.35 - Inizia la conferenza stampa.
Ti aspettavi di cominciare così la stagione?
"Sono molto contento. Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte. Sono migliorato molto. Al Villarreal mi hanno accolto a braccia aperte e gli sono molto grato, sono tornato a Napoli più maturo e preparato. Voglio dare il meglio, sono pronto per rimanere il più possibile".
Chi deve temere del Villarreal?
"Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi in attacco e in difesa. Dobbiamo stare molto attenti in marcatura preventiva, e dobbiamo anche finalizzare meglio le giocate".
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