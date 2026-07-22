Allegri insiste sulle palle inattive: focus su un limite del Napoli dello scorso anno

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"Max, però, avrà studiato il Napoli dello scorso anno e tutti gli aspetti da migliorare: ad esempio le palle inattive"

Massimiliano Allegri non si limita a cambiare il metodo di lavoro, ma sta intervenendo anche sugli aspetti che hanno penalizzato il Napoli nella passata stagione. Tra le priorità individuate dal tecnico c'è il miglioramento del rendimento sulle palle inattive, fondamentale che sta occupando una parte importante delle sedute di allenamento a Dimaro.

Allegri e il lavoro specifico sulle palle inattive

Tuttosport spiega infatti che "Max, però, avrà studiato il Napoli dello scorso anno e tutti gli aspetti da migliorare: ad esempio le palle inattive", sottolineando come il nuovo allenatore abbia già individuato alcuni punti sui quali intervenire. Il quotidiano evidenzia anche i numeri della scorsa stagione, non del tutto soddisfacenti per una squadra che punta a tornare ai vertici: "La passata stagione gli azzurri sono stati dodicesimi in Serie A per cross riusciti e settimi per gol da calcio da fermo. Molte esercitazioni vengono focalizzate su questo aspetto"