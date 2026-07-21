Man United, mistero Mainoo. Rashford rientra, ma può partire in due casi

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Mainoo torna allo United dopo il Mondiale, Rashford rientra ma resta sul mercato.

Il Mondiale si è chiuso con tanta delusione per Kobbie Mainoo, unico giocatore di movimento tra i 26 convocati dell'Inghilterra a non collezionare neppure un minuto nelle otto partite disputate dai Tre Leoni tra Stati Uniti e Messico. Una scelta che ha alimentato interrogativi sulle decisioni del commissario tecnico Thomas Tuchel e che, secondo i media inglesi, ha profondamente amareggiato il giovane centrocampista, apparso visibilmente abbattuto nelle varie zone miste al termine delle gare. Il ritorno al Manchester United rappresenta ora l'occasione per ritrovare continuità e fiducia.

Mainoo recupera dall'infortunio, Rashford torna ma il futuro è in bilico

Mainoo avrebbe potuto trovare spazio nella finale per il terzo posto contro la Francia, ma un problema fisico glielo ha impedito. "Kobbie si è infortunato nell'ultimo allenamento, ha avvertito un forte dolore alla schiena", ha spiegato Tuchel. Secondo The Athletic, si tratta di un semplice risentimento che non desta particolari preoccupazioni per il Manchester United, dove il centrocampista potrà sfruttare alcuni giorni di riposo prima di riprendere il lavoro. A Old Trafford farà ritorno anche Marcus Rashford, reduce da un Mondiale chiuso con un gol e un assist dopo la stagione in prestito al Barcellona. Il mancato riscatto da parte del club catalano lo riporterà alla base, anche se il suo futuro resta incerto: lo United è disposto a valutarne la cessione a titolo definitivo davanti a un'offerta adeguata, mentre l'attaccante prenderebbe in considerazione soltanto destinazioni di alto livello, preferibilmente in club qualificati alla prossima Champions League.