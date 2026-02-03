Tuttonapoli Napoli penultimo per cambi e minuti sostituti: le statistiche allarmanti della gestione Conte

vedi letture

Il Napoli è al penultimo posto del campionato di Serie A per quanto riguarda la classifica dei cambi. La squadra di Conte è la 19ª squadra per sostituzioni effettuate ed inoltre è la 19ª per media minuti giocati dai subentranti.

I dati evidenziano la tendenza di inizio campionato del tecnico azzurro a confermare l'undici titolare per più tempo, limitando l'uso delle rotazioni a gara in corso. In diverse gare il Napoli non ha sfruttato i 5 cambi consentiti, sfruttando solo 3-4 giocatori provenienti dalla panchina. Con gli innumerevoli infortuni occorsi nel corso della stagione la tendenza è diventata impossibilità, vista l'esigua panchina a disposizione dei campioni d'Italia.

Nell'ultimo match di campionato vinto 2-1 contro la Fiorentina, Conte ha effettuato solo tre sostituizioni: Olivera per l'infortunato Di Lorenzo al 30', Giovane per Vergara all'84' e Lukaku per Hojlund al 90'. Aveva a disposizione in panchina appena quattro giocatori di movimento più l'aggregato dalla Primavera De Chiara.