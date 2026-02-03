Napoli-Fiorentina, DAZN svela il labiale di Conte: indicazioni tattiche a Hojlund
La vittoria del Napoli sulla Fiorentina per 2-1 rivive attraverso le immagini esclusive di DAZN, che con le telecamere a bordocampo dello stadio Maradona. Tra i retroscena più curiosi del consueto appuntamento con 'BordoCam' emerge il labiale di Antonio Conte nei primi minuti di gara. Il tecnico azzurro intuisce subito l’importanza dei movimenti di Hojlund e richiama con insistenza l’attaccante danese, coprendosi la bocca per non far decifrare le sue parole dagli avversari: "Rasmus, quando prende palla Juan (Juan Jesus ndr), vai profondo! Quando la prende Spina (Spinazzola ndr), stai!". +
Un accorgimento tattico, svelato dalle telecamere di DAZN: attaccare la profondità quando la palla è tra i piedi di Juan Jesus e restare più bloccato quando l’azione passa da Spinazzola.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
