Ufficiale Allenamento mattutino prima dell'Inter: il report della SSC Napoli

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Meno uno a Inter-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Chivu. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.

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