Rinnovo McTominay non è mai stato davvero vicino: le ultime

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Mancano ormai poche ore all’operazione al cuore a cui dovrà sottoporsi Scott McTominay. Mentre lo scozzese si prepara all’intervento, continua però a tenere banco anche il tema legato al suo futuro. Due giorni fa il centrocampista è stato piuttosto chiaro sulla possibilità di prolungare il rapporto con il Napoli: «Non so se rinnoverò il contratto». L’attuale accordo con il club azzurro scadrà nel 2028 e, secondo quanto riferito da Il Mattino, le parti non sono mai state particolarmente vicine a trovare un’intesa per il prolungamento. Una situazione che resta dunque da monitorare, nonostante al momento non siano arrivate offerte concrete per il giocatore.

Napoli, pronta una proposta per il rinnovo

In estate, infatti, nessun club si sarebbe mosso in maniera concreta per provare ad acquistare McTominay, lasciando così invariata la situazione contrattuale. Il Napoli, però, sembra intenzionato ad accelerare e non vuole correre il rischio di arrivare troppo avanti nel tempo senza aver definito il futuro del centrocampista. Gli azzurri avrebbero infatti una certa fretta e sarebbero pronti a intervenire sull’attuale accordo, mettendo sul tavolo un adeguamento dell’ingaggio. Lo stipendio dello scozzese si aggira oggi intorno ai 4 milioni di euro e l’eventuale proposta del club dovrebbe quindi tenere conto del suo ruolo centrale all’interno della squadra. Nei prossimi mesi potrebbe così aprirsi un nuovo capitolo della trattativa, con il Napoli intenzionato a blindare uno dei suoi punti di riferimento.