Ufficiale Altro che problema: De Bruyne candidato al premio di giocatore del mese in Serie A

vedi letture

C'è anche Kevin De Bruyne tra i candidati a vincere il premio di giocatore del mese di settembre assegnato dalla Lega Serie A. Ad annunciarlo è la Lega stessa: "Proseguiranno fino a domenica 5 ottobre le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di settembre I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre sono: Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026".