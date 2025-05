Altro problema in caso di spareggio: all’Olimpico possibili due gare di fila

vedi letture

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 38ª giornata di campionato. Lo scudetto si dovrebbe assegnare di venerdì, quando sono state anticipate Napoli-Cagliari e Como-Inter. Agli azzurri serve una vittoria: in caso di pareggio o sconfitta rischierebbero il sorpasso da parte della formazione di Simone Inzaghi.

Spareggio lunedì a Roma. Anche se non previsto nel comunicato stampa ufficiale diramato pochi minuti fa, il consiglio di Lega ha anche confermato le ipotesi sullo slot per l’eventuale spareggio in caso di arrivo a pari punti. Si giocherebbe, come peraltro anticipato in mattinata dal presidente Ezio Simonelli, lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma. Da regolamento, la partita si dovrebbe eventualmente disputare al Meazza, in casa dell’Inter che ha una differenza reti migliore: la scelta dell’Olimpico è arrivata su indicazione del Viminale, in maniera abbastanza controintuitiva, per motivazioni legate alla gestione dell’ordine pubblico, che sarebbe più semplice su un campo neutro, per quanto nella Capitale.

Due partite di fila all’Olimpico? In questo modo, il manto erboso dello stadio romano, in verità in buone condizioni, subirebbe comunque lo stress di due partite di fila, considerato che il giorno prima si disputerà Lazio-Lecce. Lo scenario, comunque, è abbastanza improbabile: perché si disputi lo spareggio, è necessario che il Napoli perda in casa con il Cagliari (salvo) e che l’Inter pareggi a Como (salvo). Una possibilità, per dirla con le parole usate qualche giorno fa dall’amministratore di Lega De Siervo, decisamente remota. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.