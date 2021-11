Altro stop per Demme: il Covid proprio quando era pronto ad alternarsi ai titolari

Torna l'allarme Covid a Castel Volturno. Ieri infatti il club partenopei ha comunicato la positività di Diego Demme che di E già oggi il gruppo squadra - interamente vaccinato - verrà sottoposto ad un altro giro di tamponi. Poi ci sarà uno stop e la preparazione riprenderà martedì, quando si riaggregheranno anche i primi nazionali (ben 14 sono in giro per il mondo).

Altro stop per Demme

Proprio quando sembrava vicino al ritorno ai suoi livelli, arriva dunque un altro inconveniente nella stagione dell'ex Lipsia. Titolare designato da Spalletti in estate, con tanto di paragone con Pizarro per responsabilizzarlo ulteriormente nelle prime conferenze, il centrocampista s'è dovuto fermare a fine luglio per la lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, trovando poi i primi minuti in campo solo a fine settembre con il Cagliari. Quando sembrava essersi messo alle spalle i tanti problemi, con le due gare da titolare con il Legia, nel momento di spingere e mettersi in concorrenza con i titolari, è arrivata la positività che dovrebbe metterlo fuori gioco per l'Inter.